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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лис, 2020 21:38
Vorlon написав:BigMan
Выбор среди чего? Непонятны ваши требования. Пока что я увидел только одно - любая кредитка, но от ТАСа
Для снятия наличных вон акция в ПУМБе до весны...
Уже все снято в Пумбе.
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BigMan
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:18
anis написав:
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.
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Anadonta
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:18
Goodman написав:
Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!
После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
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Додано: Суб 28 лис, 2020 22:20
Anadonta написав: anis написав:
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.
ТАС спокійно міняє курси на вихідних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Нед 29 лис, 2020 08:54
Striker написав: Goodman написав:
Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!
После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
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stas_rst
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Додано: Нед 29 лис, 2020 09:12
stas_rst написав:
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.
Як раз в ТАСі завжди одні з найкращих курсів, а в СоСо по настрою. В СоСо я тримаю на довший строк для 2% річних.
В мене валюта є одночасно в ПУМБі, Альфі, Конкорді і ТАСі. В один день в одному банку кращий курс на прийом/віддачу, в інший день - в другому.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Striker
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Додано: Пон 30 лис, 2020 08:15
klug написав: Anadonta написав: anis написав:
Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?
ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.
ТАС спокійно міняє курси на вихідних.
Меняет, но только тогда, когда на выходных есть какое-то движение на наличном рынке. Пока же все спокойно. К тому же сейчас у ТАСа далеко не лучшие курсы.
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Anadonta
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:47
Закончился срок Викенда, больше года им не пользовался.
На всякий случай перезаказал новый (бесплатно именная карта).
Сегодня получил.
Тоже на всякий случай поставил статус "заблокирована" в ТАС2Ю
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Пон 30 лис, 2020 14:57
ukrprom2014, т. е. абонка за предыдущий год не оплачена, но получилось продлить срок действия карты?
Так можно было? О_о
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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