RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3589359035913592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 21:38

  Vorlon написав:BigMan
Выбор среди чего? Непонятны ваши требования. Пока что я увидел только одно - любая кредитка, но от ТАСа :lol:

Для снятия наличных вон акция в ПУМБе до весны...

Уже все снято в Пумбе.
BigMan
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:18

  anis написав:Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?


ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.
Anadonta
 
Повідомлень: 957
З нами з: 25.11.12
Подякував: 166 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:18

  Goodman написав:Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!

После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 15.02.20
Подякував: 162 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 22:20

  Anadonta написав:
  anis написав:Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?


ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.

ТАС спокійно міняє курси на вихідних.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5089
З нами з: 18.08.14
Подякував: 222 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 08:54

Re: ТАСКОМБАНК

Striker написав:
  Goodman написав:Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!

После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують :(
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.

    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 958
З нами з: 27.02.19
Подякував: 338 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 09:12

  stas_rst написав:Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують :(
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.

Як раз в ТАСі завжди одні з найкращих курсів, а в СоСо по настрою. В СоСо я тримаю на довший строк для 2% річних.
В мене валюта є одночасно в ПУМБі, Альфі, Конкорді і ТАСі. В один день в одному банку кращий курс на прийом/віддачу, в інший день - в другому.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 15.02.20
Подякував: 162 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 08:15

  klug написав:
  Anadonta написав:
  anis написав:Для обмена валют, p2p не подойдёт нужно ждать включения СЭП, так?


ТАС изменит курс обмена валют в TAS2U не ранее 10.30, а то и 11.00 понедельника, так что если отправить СЭП даже в 9.00, успеете совершить обмен по сегодняшнему курсу. Но при условии, что банк-отправитель сразу "отпустит" деньги.

ТАС спокійно міняє курси на вихідних.


Меняет, но только тогда, когда на выходных есть какое-то движение на наличном рынке. Пока же все спокойно. К тому же сейчас у ТАСа далеко не лучшие курсы.
Anadonta
 
Повідомлень: 957
З нами з: 25.11.12
Подякував: 166 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:47

Re: ТАСКОМБАНК

Закончился срок Викенда, больше года им не пользовался.
На всякий случай перезаказал новый (бесплатно именная карта).
Сегодня получил.
Тоже на всякий случай поставил статус "заблокирована" в ТАС2Ю :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2095
З нами з: 09.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:57

Re: ТАСКОМБАНК

ukrprom2014, т. е. абонка за предыдущий год не оплачена, но получилось продлить срок действия карты?
Так можно было? О_о
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2683
З нами з: 08.03.18
Подякував: 288 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3589359035913592
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Koticoff, liliya_logical, vitaliy1111 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91108)
30.11.2020 15:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.