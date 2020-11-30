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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3590359135923593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:06

  stas_rst написав:
Striker написав:
  Goodman написав:Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!

После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують :(
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.


радують Юнекс або (дивина) Сбєрбанк
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:29

  greenozon написав:радують Юнекс або (дивина) Сбєрбанк

Агентура піарить кращі банчики рюсскага міра. Про платний вихід з забера чого не згадуємо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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