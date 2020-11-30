Goodman написав:Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более. Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!
После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.