ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:06
stas_rst написав: Striker написав: Goodman написав:
Смотрю СЕПики с ТАС - дорогие , от 5 грн за 10К и более более более.
Есть ли стежки? Есть ли цепочки минимизации "втрат" ? чи просто вдягати кеды и гайда на св1же пов1тря???? Дякую панове коммерсанты!!!
После валютообмена в грн я сразу же отправляю 10к СЭПом на Конкорд. Если кидать на Ощадный, то теряется 2 дня, а за эти 2 дня на Конкорде накапывает 3.5 грн с 10к, что почти компенсирует 5 грн за СЭП. Минимум телодвижений и подошвы на кедах целы.
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.
радують Юнекс або (дивина) Сбєрбанк
greenozon
Повідомлень: 10190
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 725 раз.
Профіль
Додано: Пон 30 лис, 2020 19:29
greenozon написав:
радують Юнекс або (дивина) Сбєрбанк
Агентура піарить кращі банчики рюсскага міра. Про платний вихід з забера чого не згадуємо?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
Повідомлень: 5097
З нами з: 18.08.14
Подякував: 222 раз.
Подякували: 636 раз.
Профіль
Додано: Пон 30 лис, 2020 22:27
MASolomko написав:
ukrprom2014, т. е. абонка за предыдущий год не оплачена, но получилось продлить срок действия карты?
Так можно было? О_о
Да.
Причем карта абонки не знала ни разу, т.к. карта получена под акцию "без абонки на год" осенью 2018:)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2104
З нами з: 09.03.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 138 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:06
greenozon написав:
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.
радують Юнекс або (дивина) Сбєрбанк
У сбера ще є додаткова фіксована комісія до вказаних курсів.
Son of Sun
Повідомлень: 784
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 102 раз.
Профіль
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:31
Son of Sun написав: greenozon написав:
Тільки ж останнім часом ані Тася, ані СоСо курсами не радують
Хоча ще півроку тому у них були найкращі на продаж.
радують Юнекс або (дивина) Сбєрбанк
У сбера ще є додаткова фіксована комісія до вказаних курсів.
як завжди треба брати куркулятор і рахувати
де вигідно куда бігти
greenozon
Повідомлень: 10190
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 725 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему