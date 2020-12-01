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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:25
clientage написав:
Есть тариф Плативки, а есть Тариф Т2Ю
это разные паралельные вселенные?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:27
Goodman написав: clientage написав:
Есть тариф Плативки, а есть Тариф Т2Ю
это разные паралельные вселенные?
думаю, даж попендикулярные или ортогональные или пофигистские
Вааще я начинаю думать, шо дебетные клиенты у Таси -- мазохисты-обнальщики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:36
У меня ещё ни разу не сняло комисс после отлежки на Ощадном. Не знаю, как у вас так получается.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:37
Striker написав:
У меня ещё ни разу не сняло комисс после отлежки на Ощадном. Не знаю, как у вас так получается.
Возможно, из-за процентов, которые в конце месяца капнули по ощадному.
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