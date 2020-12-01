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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3591359235933594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:25

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Есть тариф Плативки, а есть Тариф Т2Ю

это разные паралельные вселенные?
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:27

  Goodman написав:
  clientage написав:Есть тариф Плативки, а есть Тариф Т2Ю

это разные паралельные вселенные?

думаю, даж попендикулярные или ортогональные или пофигистские :mrgreen:
Вааще я начинаю думать, шо дебетные клиенты у Таси -- мазохисты-обнальщики :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:36

У меня ещё ни разу не сняло комисс после отлежки на Ощадном. Не знаю, как у вас так получается.
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Striker
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:37

Re: ТАСКОМБАНК

  Striker написав:У меня ещё ни разу не сняло комисс после отлежки на Ощадном. Не знаю, как у вас так получается.

Возможно, из-за процентов, которые в конце месяца капнули по ощадному.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:33

Re: ТАСКОМБАНК

  clientage написав:Вааще я начинаю думать, шо дебетные клиенты у Таси -- мазохисты-обнальщики

Пробачте тату, пробачте мамо , що був неуважний - БОЛЬШЕ НЕ БУДУ.
10% по "уникальному депо" геть не греют. Если геть то и геть.
ЗЫ Сегодня ТАСя 2 раза наяривала с 044 и 067...., но я не взял трубу - Сила воли .
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Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 12:40

  Amid написав:Возможно, из-за процентов, которые в конце месяца капнули по ощадному.

Підтверджую.

Сьогодні зняв під 0, а вчора хотіли 25ку.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25

Подскажите, если доп. карта заканчивается на год позже, то основную просто меняешь, а допкой дальше пользуешься как обычно ещё год?
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Striker
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