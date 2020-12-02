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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:25
clientage написав:
Есть тариф Плативки, а есть Тариф Т2Ю
это разные паралельные вселенные?
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:27
Goodman написав: clientage написав:
Есть тариф Плативки, а есть Тариф Т2Ю
это разные паралельные вселенные?
думаю, даж попендикулярные или ортогональные или пофигистские
Вааще я начинаю думать, шо дебетные клиенты у Таси -- мазохисты-обнальщики
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:36
У меня ещё ни разу не сняло комисс после отлежки на Ощадном. Не знаю, как у вас так получается.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:37
Striker написав:
У меня ещё ни разу не сняло комисс после отлежки на Ощадном. Не знаю, как у вас так получается.
Возможно, из-за процентов, которые в конце месяца капнули по ощадному.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:33
clientage написав:
Вааще я начинаю думать, шо дебетные клиенты у Таси -- мазохисты-обнальщики
Пробачте тату, пробачте мамо , що був неуважний - БОЛЬШЕ НЕ БУДУ.
10% по "уникальному депо" геть не греют. Если геть то и геть.
ЗЫ Сегодня ТАСя 2 раза наяривала с 044 и 067...., но я не взял трубу - Сила воли .
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Goodman
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Додано: Сер 02 гру, 2020 12:40
Amid написав:
Возможно, из-за процентов, которые в конце месяца капнули по ощадному.
Підтверджую.
Сьогодні зняв під 0, а вчора хотіли 25ку.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:25
Подскажите, если доп. карта заканчивается на год позже, то основную просто меняешь, а допкой дальше пользуешься как обычно ещё год?
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- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Сер 02 гру, 2020 21:19
Striker написав:
Подскажите, если доп. карта заканчивается на год позже, то основную просто меняешь, а допкой дальше пользуешься как обычно ещё год?
Можеш основну навіть не перевипускати.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 22:23
Striker написав:
Подскажите, если доп. карта заканчивается на год позже, то основную просто меняешь, а допкой дальше пользуешься как обычно ещё год?
Допка просто станет основной когда старая уйдет в страну вечной охоты.
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