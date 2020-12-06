от 400к.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:38
от 400к.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 14:17
Вопрос по акцийному депо. Возможно застолбить сейчас в отделении на мин.сумму, а в январе в моб.прил. пополнить закончившемся на большую сумму? На сайте не нашла, пишут без ограничений пополнение, а как в реале?
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03
Перші три місяці можна поповнювати...але 10% не дуже приваблює.
У Львівських швейцарів 11% і поповнювати можна рік.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 15:10
Квесторе_поверніться
К сожалению, вынуждены выбирать что под боком, а не что выгодней. Спасибо за ответ, значит смело можно столбить.
9,25 и 10 не очень разница, но как говорится, копеейка гривну бережёт.
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