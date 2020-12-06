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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3592359335943595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:38

  proftpd66 написав:какой фин мон если отправлять СЕП от своего имени ИЛИ через кассу? от 150 или от 400?


от 400к.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:17

Вопрос по акцийному депо. Возможно застолбить сейчас в отделении на мин.сумму, а в январе в моб.прил. пополнить закончившемся на большую сумму? На сайте не нашла, пишут без ограничений пополнение, а как в реале?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03

  balbesik написав:Вопрос по акцийному депо. Возможно застолбить сейчас в отделении на мин.сумму, а в январе в моб.прил. пополнить закончившемся на большую сумму? На сайте не нашла, пишут без ограничений пополнение, а как в реале?

Перші три місяці можна поповнювати...але 10% не дуже приваблює.
У Львівських швейцарів 11% і поповнювати можна рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:10

Квесторе_поверніться
К сожалению, вынуждены выбирать что под боком, а не что выгодней. Спасибо за ответ, значит смело можно столбить.
9,25 и 10 не очень разница, но как говорится, копеейка гривну бережёт.
balbesik
 
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