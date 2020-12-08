от 400к.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 гру, 2020 13:38
от 400к.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
Додано: Пон 07 гру, 2020 14:17
Вопрос по акцийному депо. Возможно застолбить сейчас в отделении на мин.сумму, а в январе в моб.прил. пополнить закончившемся на большую сумму? На сайте не нашла, пишут без ограничений пополнение, а как в реале?
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03
Перші три місяці можна поповнювати...але 10% не дуже приваблює.
У Львівських швейцарів 11% і поповнювати можна рік.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 07 гру, 2020 15:10
Квесторе_поверніться
К сожалению, вынуждены выбирать что под боком, а не что выгодней. Спасибо за ответ, значит смело можно столбить.
9,25 и 10 не очень разница, но как говорится, копеейка гривну бережёт.
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:06
Re: ТАСКОМБАНК
Можно , но очень долго.
Это не приват , там на каждый депозит формируется свое дело
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:22
Re: ТАСКОМБАНК
Не раз обращал внимание, что начальница отделения Наталья Булавина путает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня она отхлестала клиента по лицу, вынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.
Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».
То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.
В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.
Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.
Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.
Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности.
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:27
Re: ТАСКОМБАНК
Принимать Дию или нет банков никто не обязал.
Для идентификации клиента банк обязан принимать паспорт-книжку, ID-карту и загранпаспорт с ИНН.
Востаннє редагувалось MASolomko в Вів 08 гру, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Вів 08 гру, 2020 22:28
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 08 гру, 2020 23:06
Re: ТАСКОМБАНК
Та нуна было просто Полицию вызвать, они бы вас по Дие сразу идентифицировали, вы бы потом жалобу накатали...
А тааак, похоже, нуна жениться на Наташеньке. Чо от было доводить женщину до истерики
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: Adast, melkh, Valeriy237, zentol і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|