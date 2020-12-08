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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3592359335943595

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 13:38

  proftpd66 написав:какой фин мон если отправлять СЕП от своего имени ИЛИ через кассу? от 150 или от 400?


от 400к.
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 14:17

Вопрос по акцийному депо. Возможно застолбить сейчас в отделении на мин.сумму, а в январе в моб.прил. пополнить закончившемся на большую сумму? На сайте не нашла, пишут без ограничений пополнение, а как в реале?
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:03

  balbesik написав:Вопрос по акцийному депо. Возможно застолбить сейчас в отделении на мин.сумму, а в январе в моб.прил. пополнить закончившемся на большую сумму? На сайте не нашла, пишут без ограничений пополнение, а как в реале?

Перші три місяці можна поповнювати...але 10% не дуже приваблює.
У Львівських швейцарів 11% і поповнювати можна рік.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 15:10

Квесторе_поверніться
К сожалению, вынуждены выбирать что под боком, а не что выгодней. Спасибо за ответ, значит смело можно столбить.
9,25 и 10 не очень разница, но как говорится, копеейка гривну бережёт.
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:06

Re: ТАСКОМБАНК

  balbesik написав:Спасибо за ответ, значит смело можно столбить.
9,25 и 10 не очень разница, но как говорится, копеейка гривну бережёт.

Можно , но очень долго.
Это не приват , там на каждый депозит формируется свое дело
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:22

Re: ТАСКОМБАНК

Не раз обращал внимание, что начальница отделения Наталья Булавина путает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня она отхлестала клиента по лицу, вынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.

Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».

То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.

В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.

Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.

Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.

Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:27

Re: ТАСКОМБАНК

  Алфавит написав:...кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»)...
Принимать Дию или нет банков никто не обязал.
Для идентификации клиента банк обязан принимать паспорт-книжку, ID-карту и загранпаспорт с ИНН.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v4557500-19
Востаннє редагувалось MASolomko в Вів 08 гру, 2020 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:28

Re: ТАСКОМБАНК

  Алфавит написав:Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.


так можно прямо сюда.
Народ должен знать своих героев. :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:06

Re: ТАСКОМБАНК

  Алфавит написав:прибегли к вызову охранной фирмы

Та нуна было просто Полицию вызвать, они бы вас по Дие сразу идентифицировали, вы бы потом жалобу накатали...
А тааак, похоже, нуна жениться на Наташеньке. Чо от было доводить женщину до истерики :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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