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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:56
Алфавит
Доброго дня.
Викладена Вами інформація передана до відповідального підрозділу Банку, що відповідає за якість обслуговування Клієнтів у відділеннях Банку.
Для проведення аналізу ситуації, що виникла надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та контактний номер телефону в особисті повідомлення.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 11:58
MASolomko написав:
Принимать Дию или нет банков никто не обязал.
Скаргу то могли прийняти і відповісти шо Дія в них поза Законом.
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Додано: Сер 09 гру, 2020 12:59
пора и в банках уже вводить фейсконтроль
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:47
Алфавит написав:
К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).
"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
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Додано: Сер 09 гру, 2020 16:50
ukrprom2014 написав: Алфавит написав:
К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).
"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.
Т.е. таки нуна жениться
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