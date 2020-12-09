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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3593359435953596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 09:56

Алфавит

Доброго дня.

Викладена Вами інформація передана до відповідального підрозділу Банку, що відповідає за якість обслуговування Клієнтів у відділеннях Банку.

Для проведення аналізу ситуації, що виникла надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та контактний номер телефону в особисті повідомлення.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 11:58

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Принимать Дию или нет банков никто не обязал.

Скаргу то могли прийняти і відповісти шо Дія в них поза Законом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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пора и в банках уже вводить фейсконтроль :)
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:47

Re: ТАСКОМБАНК

  Алфавит написав:К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).

"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 16:50

  ukrprom2014 написав:
  Алфавит написав:К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).

"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.

Т.е. таки нуна жениться :(
Ну как минимум нуна занести шоколадку и букетик цветов начу, и поблаголарить за ласковые руки, наставившие на путь истинный :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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