|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 гру, 2020 09:56
Алфавит
Доброго дня.
Викладена Вами інформація передана до відповідального підрозділу Банку, що відповідає за якість обслуговування Клієнтів у відділеннях Банку.
Для проведення аналізу ситуації, що виникла надайте, будь ласка, повністю Ваше ПІБ та контактний номер телефону в особисті повідомлення.
-
TASCOMBANK
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 2826
- З нами з: 17.07.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 11:58
MASolomko написав:
Принимать Дию или нет банков никто не обязал.
Скаргу то могли прийняти і відповісти шо Дія в них поза Законом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35420
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1774 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 12:59
пора и в банках уже вводить фейсконтроль
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2844
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:47
Алфавит написав:
К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).
"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2159
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 16:50
ukrprom2014 написав: Алфавит написав:
К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).
"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.
Т.е. таки нуна жениться
Ну как минимум нуна занести шоколадку и букетик цветов начу, и поблаголарить за ласковые руки, наставившие на путь истинный
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33168
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2630 раз.
- Подякували: 3897 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:26
clientage написав: ukrprom2014 написав: Алфавит написав:
К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»).
"Дия" пока что не прописана в законе, так что кассир прав.
Т.е. таки нуна жениться
Ну как минимум нуна занести шоколадку и букетик цветов начу, и поблаголарить за ласковые руки, наставившие на путь истинный
Вообще то 148 Постанова Нацбанка разрешает банкам использовать паспорт в Діє для идентификации клиентов. Просто мало банков этим пользуются.
А об начальнице 30 отделения были только положительные впечатления. Даже не представлял, что она может так выйти из себя.
-
gun
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:28
clientage написав:
Ну как минимум нуна занести шоколадку и букетик цветов начу, и поблаголарить за ласковые руки, наставившие на путь истинный
Никто и никому не давал право бити людей.
У ТАСЬЕ нач сидит в отдельном какбинете , ничче не делает, весь в ПК , получает больше всех з-ту и даже немного вредит. Можно было пригласить мужика в какбинет, усадить, поговорить, показать в ПК , что ДИЯ дие только в головах бабилетов, позвонить в конце концов на горячую линию. Не ..... рано ей начотделения дали - не умеет конфликты гасить, сор из избы идет и подстава для ТИГИПЫЧА.
Со мной и то лучше обошлись, культурно.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 3967
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 665 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 09 гру, 2020 18:31
gun написав:
Вообще то 148 Постанова Нацбанка разрешает банкам использовать паспорт в Діє для идентификации клиентов.
Разрешает, но не обязывает
Там нужно оборудование для шеринга данных, небось сертифицированное по защите.
Такое делают щас тока Приват и его отщипенцы -- Акцент и Моня
Ну а мужику просто не к лицу так выводить женщину из себя. Ну точно теперь тока жениться
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33168
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2630 раз.
- Подякували: 3897 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:19
З практики, одна з сторін конфлікту ніколи не розказує об`єктивно всю правду. Тому повіністю довіряти цій історії не варто.
Підпис без реферальних посилань
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 1717
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 299 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 гру, 2020 13:54
Кочевник написав:
З практики, одна з сторін конфлікту ніколи не розказує об`єктивно всю правду. Тому повіністю довіряти цій історії не варто.
Из собственного опыта,кадры нынче работают,которых все устраивает - в другом ("польском") банке про этикет общения не слышали,впрочем сейчас в преддверии новогодних праздников холодный обзвон обеспечен по телефонным базам,так что тренируемся
никому не верю
-
sens
-
-
- Повідомлень: 12440
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|