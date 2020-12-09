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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3594359535963597 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 213 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 51 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 60 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 13% 28 Всього голосів : 213 Додано: Чет 10 гру, 2020 15:49 Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека? serzh Повідомлень: 58 З нами з: 02.02.11 Подякував: 17 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 16:01 Алфавит написав: Не раз обращал внимание, что начальница отделения Наталья Булавина путает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня она отхлестала клиента по лицу, вынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.



Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».



То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.



В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.



Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.



Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.



Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности. Не раз обращал внимание, что начальница отделенияпутает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня онавынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности.



можно узнать, почему Вы не вызвали полицию? можно узнать, почему Вы не вызвали полицию? Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:

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Повідомлень: 4439 З нами з: 21.04.11 Подякував: 633 раз. Подякували: 423 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03 Боялся психиаторп v57 Повідомлень: 2846 З нами з: 14.03.10 Подякував: 111 раз. Подякували: 177 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3594359535963597 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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