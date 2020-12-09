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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3594359535963597

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 15:49

Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:01

  Алфавит написав:Не раз обращал внимание, что начальница отделения Наталья Булавина путает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня она отхлестала клиента по лицу, вынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.

Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».

То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.

В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.

Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.

Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.

Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности.


можно узнать, почему Вы не вызвали полицию?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03

Боялся психиаторп
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