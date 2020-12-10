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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 15:49
Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?
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serzh
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:01
Алфавит написав:Не раз обращал внимание, что начальница отделения Наталья Булавина путает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня она отхлестала клиента по лицу, вынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.
Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».
То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.
В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.
Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.
Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.
Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности.
можно узнать, почему Вы не вызвали полицию?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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uaprofi
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Додано: Чет 10 гру, 2020 16:03
Боялся психиаторп
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:08
uaprofi написав:
можно узнать, почему Вы не вызвали полицию?
а зачем ему вызывать? Это Начальникуотделения и охране привиделось нарушение, они должны вызывать. У них там и тревожная кнопка есть. Чё не вызвали? просто решили чела унизить и замять. Пока удалось.
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Goodman
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Додано: Чет 10 гру, 2020 18:47
jay2004 написав: proftpd66 написав:
какой фин мон если отправлять СЕП от своего имени ИЛИ через кассу? от 150 или от 400?
от 400к.
внутрибанковский фин мон от 1грн может возбудится... 400к - это они уже наружу отдадут.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:01
gun написав:
Вообще то 148 Постанова Нацбанка разрешает банкам использовать паспорт в Діє для идентификации клиентов. Просто мало банков этим пользуются.
А об начальнице 30 отделения были только положительные впечатления. Даже не представлял, что она может так выйти из себя.
Разрешает, но не обязывает, т.е. банки могут принять Дию, если захотят, но могут и не принять. Вот когда НБУ обяжет банки принимать, тогда можно спорить с ними.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 10 гру, 2020 19:06
Goodman написав: uaprofi написав:
можно узнать, почему Вы не вызвали полицию?
а зачем ему вызывать? Это Начальникуотделения и охране привиделось нарушение, они должны вызывать. У них там и тревожная кнопка есть. Чё не вызвали? просто решили чела унизить и замять. Пока удалось.
по тревожной кнопке охрану ж вызывают, вот охрану и вызвали, а та решила вопрос на свое усмотрение.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:04
serzh написав:
Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?
Будет 1%.
У них оплата услуг, а не перевод как у Новой Почты.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Чет 10 гру, 2020 20:08
ol_zy написав:
по тревожной кнопке охрану ж вызывают, вот охрану и вызвали, а та решила вопрос на свое усмотрение.
там у них дедсидит, то и есть охрана. Если бьі да кабьі , визьівали охрану , скрутили чела, побили и завезли в райотдел.
А так , истерика бьітового уровня - нічого цікавого.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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