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Не раз обращал внимание, что начальница отделенияпутает банковское учреждение с прилавком базара. И чувство меры не её конек… Сегодня онавынуждая выполнить её требование – покинуть помещение банка. А поводом стало нежелание работников отделения регистрировать обращение относительно качества обслуживания.Для тех, кому интересны детали. Являюсь клиентом банка на протяжении пяти лет. Сегодня посетил отделение для получения перевыпущенной карты. К сожалению, кассир выдать карту не посчитала возможным, так как банк не признает цифровых документов (приложение «Дія»). На мое пожелание написать отзыв, дали шаблон заявления. А затем написанное заявление отказались принимать. Мотивировали это невозможностью провести идентификацию заявителя. Как по мне, это не только издевательство над клиентом, но и прямое нарушение требований статьи 7 Закона Украины «Об обращениях граждан».То, что мой банк дремучий динозавр, я как-то привык. Но с тем, что начальница отделения, вмешиваясь в урегулирование ситуации и исчерпав вербальные аргументы, может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.В довершении работники отделения прибегли к вызову охранной фирмы. Именно они выдворила меня из помещения банка под истошный вопль — «Выводите его, я сказала!» — этого горе руководителя.Некоторые тезисы начальницы отделения заслуживают отдельного внимания. По её убеждению, внутренние документы банка по регистрации корреспонденции превыше законодательства Украины, ни один банк не принимает цифровые документы, общаться с клиентами по-украински она не обязана до 14 января 2021 года.Дело было в Харьковском отделении № 30. В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.Убежден, что «качество» обслуживания в этом банке должно стать достоянием общественности.