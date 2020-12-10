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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:18
Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:31
чет этот отхлёстанный молчит
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:32
gun написав:
Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
У меня так было на черную пятницу по Б5 и по покупке на розетке. Тоже после покупки "заблокировано" и в смс ни слова о кэшбеке. Естественно и позже кешбек начислен не был. Дождался проведения по счету и позвонил на горячку. Приняли заявку. Спустя пару часов сами перезвонили - сказали: "Кэшбек доначислен. Извините".
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:36
Нужно позвонить на ГЛ, перечислить транзакции, КБ доначислят.
gun написав:Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
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