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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 гру, 2020 22:18
Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
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gun
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:31
чет этот отхлёстанный молчит
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v57
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:32
gun написав:
Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
У меня так было на черную пятницу по Б5 и по покупке на розетке. Тоже после покупки "заблокировано" и в смс ни слова о кэшбеке. Естественно и позже кешбек начислен не был. Дождался проведения по счету и позвонил на горячку. Приняли заявку. Спустя пару часов сами перезвонили - сказали: "Кэшбек доначислен. Извините".
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Чет 10 гру, 2020 22:36
Нужно позвонить на ГЛ, перечислить транзакции, КБ доначислят.
gun написав:Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
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dr_morgenstern
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Додано: Чет 10 гру, 2020 23:48
Ромасик написав: Алфавит написав:
...может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.
…
В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.
…
Просто интересует слева направо или справа налево?
а есть какая-то принципиальная разница с какой стороны хлестать?
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Alex2007
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:01
Alex2007
Чел знает, что пишет:
"Основное отличие левшей от правшей в том, что у левшей доминантным является правое полушарие мозга. Левое полушарие, доминирующее у правшей, отвечает за знаковую информацию (счет, чтение, речь), за способность анализировать предметы и явления (раскладывать их на отдельные элементы и составлять логические цепочки)."
Начотделения не справилась с задачей анализа ситуации , не построила логическую цепочку - а что будет дальше?
PS Благо маска смягчила силу удара и облицовка не пострадала.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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Goodman
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:40
gun написав:
"заблоковано" и без указания кешбека,
ВОзможно пошло как перевод денег.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:03
ukrprom2014 написав: gun написав:
"заблоковано" и без указания кешбека,
ВОзможно пошло как перевод денег.
При чем тут перевод. Маркетплейсы часто практикуют блокировку сумм и дальнейшее списание в случае получения товара. А если товар не получат, то блокировка со временем "сама рассосётся". И вот эту самую блокировку банки не рассматривают как покупку и кэшбек не начисляют ни в момент блокировки, ни в момент списания.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
-
1
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