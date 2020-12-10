RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3595359635973598

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:18

Re: ТАСКОМБАНК

Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
gun
 
Повідомлень: 309
З нами з: 23.09.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:31

чет этот отхлёстанный молчит :)
v57
 
Повідомлень: 2847
З нами з: 14.03.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:32

  gun написав:Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.

У меня так было на черную пятницу по Б5 и по покупке на розетке. Тоже после покупки "заблокировано" и в смс ни слова о кэшбеке. Естественно и позже кешбек начислен не был. Дождался проведения по счету и позвонил на горячку. Приняли заявку. Спустя пару часов сами перезвонили - сказали: "Кэшбек доначислен. Извините".
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5258
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:36

Re: ТАСКОМБАНК

Нужно позвонить на ГЛ, перечислить транзакции, КБ доначислят.
gun написав:Интересно, кто нибудь платил Викой на сайте Эпицентра? Кешбек был?
На "черную пятницу" делал на их сайте несколько покупок и смутило, что в выписке ТАС2U платежи прошли как "заблоковано" и без указания кешбека, в отличие от платежей на других сайтах.
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 22.06.18
Подякував: 49 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 23:48

  Ромасик написав:
  Алфавит написав:...может себе позволить отхлестать клиента по лицу, я мириться не готов.

В наличии видео, и я его любезно предоставлю всем лицам, заинтересованным разобраться в этой ситуации.

Просто интересует слева направо или справа налево?


а есть какая-то принципиальная разница с какой стороны хлестать? :lol:
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 2624
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1244 раз.
Подякували: 1093 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 07:01

Alex2007 Чел знает, что пишет:
"Основное отличие левшей от правшей в том, что у левшей доминантным является правое полушарие мозга. Левое полушарие, доминирующее у правшей, отвечает за знаковую информацию (счет, чтение, речь), за способность анализировать предметы и явления (раскладывать их на отдельные элементы и составлять логические цепочки)."

Начотделения не справилась с задачей анализа ситуации , не построила логическую цепочку - а что будет дальше? :mrgreen:
PS Благо маска смягчила силу удара и облицовка не пострадала. :roll:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 23.11.14
Подякував: 665 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 10:40

Re: ТАСКОМБАНК

  gun написав:"заблоковано" и без указания кешбека,

ВОзможно пошло как перевод денег.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2171
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 11:03

  ukrprom2014 написав:
  gun написав:"заблоковано" и без указания кешбека,

ВОзможно пошло как перевод денег.

При чем тут перевод. Маркетплейсы часто практикуют блокировку сумм и дальнейшее списание в случае получения товара. А если товар не получат, то блокировка со временем "сама рассосётся". И вот эту самую блокировку банки не рассматривают как покупку и кэшбек не начисляют ни в момент блокировки, ни в момент списания.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5258
З нами з: 20.03.15
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3595359635973598
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, BVA1, ramzes4, valya, Кочевник і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27239)
11.12.2020 11:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.