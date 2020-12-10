RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3596359735983599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:03

  balbesik написав:Кто-нибудь сталкивался с открытием депо в отд. по нотар.доверенности? Откроет доверенное лицо или только лично? Спасибо

Депо на імя довірителя- можна.
Довірених осіб прописують в анкеті опитувальнику в деяких банок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35433
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:51

  ukrprom2014 написав:
  serzh написав:Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?

Будет 1%.
У них оплата услуг, а не перевод как у Новой Почты.

Не буде.
Поштові послуги у виключеннях.

Для тесту купив газету у новому відділенні Укрпошти - мсс 9402 - без кб по В5.

В Джастіні/УП треба Вікою платити в сб-нд.
KVV
 
Повідомлень: 637
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3596359735983599
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BVA1 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91473)
11.12.2020 18:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.