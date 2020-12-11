Депо на імя довірителя- можна.
Довірених осіб прописують в анкеті опитувальнику в деяких банок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:03
Депо на імя довірителя- можна.
Довірених осіб прописують в анкеті опитувальнику в деяких банок.
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Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:51
Не буде.
Поштові послуги у виключеннях.
Для тесту купив газету у новому відділенні Укрпошти - мсс 9402 - без кб по В5.
В Джастіні/УП треба Вікою платити в сб-нд.
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28
РЕФКИ
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