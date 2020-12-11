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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3596359735983599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:03

  balbesik написав:Кто-нибудь сталкивался с открытием депо в отд. по нотар.доверенности? Откроет доверенное лицо или только лично? Спасибо

Депо на імя довірителя- можна.
Довірених осіб прописують в анкеті опитувальнику в деяких банок.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:51

  ukrprom2014 написав:
  serzh написав:Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?

Будет 1%.
У них оплата услуг, а не перевод как у Новой Почты.

Не буде.
Поштові послуги у виключеннях.

Для тесту купив газету у новому відділенні Укрпошти - мсс 9402 - без кб по В5.

В Джастіні/УП треба Вікою платити в сб-нд.
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28

Зображення

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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:18

      KVV написав:
      ukrprom2014 написав:
      serzh написав:Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?

    Будет 1%.
    У них оплата услуг, а не перевод как у Новой Почты.

    Не буде.
    Поштові послуги у виключеннях.

    Для тесту купив газету у новому відділенні Укрпошти - мсс 9402 - без кб по В5.

    В Джастіні/УП треба Вікою платити в сб-нд.

    Спрашивали не про Укрпочту, а про Justin.
    В Джастине КБ будет.
    Вот:
    Зображення
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:21

    Re: ТАСКОМБАНК

    В любом случае такие точки как Джастин или Укрпочта всегда имеют мелочевку (конвертики, кулечки...), на которых можно проверить кошерность настроек конкретного терминала в конкретном отделении.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
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    Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:54

    ukrprom2014
    який мсс по цій операції?
    В т2ю по В5 можна в пдф глянути.
    KVV
     
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