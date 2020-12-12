ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:03
balbesik написав:
Кто-нибудь сталкивался с открытием депо в отд. по нотар.доверенности? Откроет доверенное лицо или только лично? Спасибо
Депо на імя довірителя- можна.
Довірених осіб прописують в анкеті опитувальнику в деяких банок.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 35445
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1775 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:51
ukrprom2014 написав: serzh написав:
Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?
Будет 1%.
У них оплата услуг, а не перевод как у Новой Почты.
Не буде.
Поштові послуги у виключеннях.
Для тесту купив газету у новому відділенні Укрпошти - мсс 9402 - без кб по В5.
В Джастіні/УП треба Вікою платити в сб-нд.
KVV
Повідомлень: 639
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 гру, 2020 19:28
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHB ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$
Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Spring
Повідомлень: 220
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 28 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:18
KVV написав: ukrprom2014 написав: serzh написав:
Коллеги, подскажите, если оплатить В5 за товар, который забираешь в Jastin (именно за за товар, а не за доставку) будет 1% кешбека?
Будет 1%.
У них оплата услуг, а не перевод как у Новой Почты.
Не буде.
Поштові послуги у виключеннях.
Для тесту купив газету у новому відділенні Укрпошти - мсс 9402 - без кб по В5.
В Джастіні/УП треба Вікою платити в сб-нд.
Спрашивали не про Укрпочту, а про Justin.
В Джастине КБ
будет
.
Вот:
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2196
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:21
В любом случае такие точки как Джастин или Укрпочта всегда имеют мелочевку (конвертики, кулечки...), на которых можно проверить кошерность настроек конкретного терминала в конкретном отделении.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2196
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
Додано: П'ят 11 гру, 2020 22:54
ukrprom2014 який мсс по цій операції? В т2ю по В5 можна в пдф глянути.
KVV
Повідомлень: 639
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 гру, 2020 09:32
KVV написав: ukrprom2014
який мсс по цій операції?
В т2ю по В5 можна в пдф глянути.
4215
MCC 4215: Услуги курьера – по воздуху и на земле, агентство по отправке грузов. Courier Services – Air and Ground, Freight Forwarders
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2196
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 151 раз.
Профіль
Додано: Суб 12 гру, 2020 11:30
Так, визнаю - в Джастіні буде кб 1% по В5(прошерстив свою виписку аж до липня і там теж 4215 з кб)
При оплаті Вікою буде 3% в сб-нд.
KVV
Повідомлень: 639
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 71 раз.
Профіль
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:21
подзабыл, в ТАСе максимальный кэшбэк по Б5/пудре 777грн. грязными или чистыми?
Lost
Повідомлень: 1482
З нами з: 07.02.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 92 раз.
Профіль
Додано: Нед 13 гру, 2020 11:22
Lost написав:
подзабыл, в ТАСе максимальный кэшбэк по Б5/пудре 777грн. грязными или чистыми?
Грязными.
Vorlon
Повідомлень: 9457
З нами з: 14.06.13
Подякував: 450 раз.
Подякували: 1017 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему