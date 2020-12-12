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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3598359936003601>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29

  Vorlon написав:
  Lost написав:подзабыл, в ТАСе максимальный кэшбэк по Б5/пудре 777грн. грязными или чистыми?

Грязными.

жаль, мало :( была надежда что хотя бы чистыми ;)
давно тазиком лимит полностью выбирал...
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:42

  Lost написав:жаль, мало :( была надежда что хотя бы чистыми ;)
давно тазиком лимит полностью выбирал...

Наши проблему - выведите остаток после НГ ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:52

  Vorlon написав:
  Lost написав:жаль, мало :( была надежда что хотя бы чистыми ;)
давно тазиком лимит полностью выбирал...

Наши проблему - выведите остаток после НГ ;)

Vorlon у меня будет одна покупка... разве так получится вывести часть кэшбэка?!? насколько знаю выводится весь остаток что был на балансе.
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать? насколько понимаю, если на КК запихнуть свои (на эту покупку лимита не хватает), кэшбэк будет разделен как часть за свои и часть за кредитные, верно?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:19

  Lost написав:Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать?

Будет. Выводите 777 в декабре, далее после НГ...

На бонусном счету единая сумма, а из чего она была получена - какая разница? От одной или сотни покупок...
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 13 гру, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:21

Re: ТАСКОМБАНК

  Lost написав:Vorlon у меня будет одна покупка... разве так получится вывести часть кэшбэка?!? насколько знаю выводится весь остаток что был на балансе.
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать? насколько понимаю, если на КК запихнуть свои (на эту покупку лимита не хватает), кэшбэк будет разделен как часть за свои и часть за кредитные, верно?!?

Кэщбек начислится на всю сумму покупки, но к выводу бедт доступна только та часть которая не будет превышать "три топора" грязными в текущем месяце. Остальное станет видно 1 января и его можно вывести до вечера первого рабочего дня января для БСУ. Эта сумма уже пойдет в лимит следующего месяца. И да там тоже можно вывести не больше 777 грязными. То есть сели по вашей покупке получится кэшбек больше чем 1554 грн. грязными, то все что выше - точно сгорит вечером первого рабочего дня БСУ в следующем году.
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:22

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:остаток в феврале и так далее...
а разве "торжественное сожжение" уже отменили?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:22

  Vorlon написав:
  Lost написав:Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать?

Будет. Выводите 777 в декабре, 777 в первый рабочий день января, остаток в феврале и так далее...

разве ТАЗик уже не палит кэшбэк раз в квартал (1 числа)?!?
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:26

Сожжению подлежит то, что доступно к выводу...
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 13 гру, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:33

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:
  Lost написав:жаль, мало :( была надежда что хотя бы чистыми ;)
давно тазиком лимит полностью выбирал...

Наши проблему - выведите остаток после НГ ;)
Ну тут ещё надо понять, не вылез ли еще и за лимит того, что можно вывести сразу после НГ, в приложении то не видно. Была такая проблема
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34

Re: ТАСКОМБАНК

Lost написав:
  Vorlon написав:
  Lost написав:Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать?

Будет. Выводите 777 в декабре, 777 в первый рабочий день января, остаток в феврале и так далее...

разве ТАЗик уже не палит кэшбэк раз в квартал (1 числа)?!?
Палит, но есть ещё первый день нового квартала для вывода до вечера
Сгорает все что не выведено
Faceless
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