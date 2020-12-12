Додано: Нед 13 гру, 2020 12:21

Lost написав: Vorlon у меня будет одна покупка... разве так получится вывести часть кэшбэка?!? насколько знаю выводится весь остаток что был на балансе.

Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать? насколько понимаю, если на КК запихнуть свои (на эту покупку лимита не хватает), кэшбэк будет разделен как часть за свои и часть за кредитные, верно?!? Vorlon у меня будет одна покупка... разве так получится вывести часть кэшбэка?!? насколько знаю выводится весь остаток что был на балансе.Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать? насколько понимаю, если на КК запихнуть свои (на эту покупку лимита не хватает), кэшбэк будет разделен как часть за свои и часть за кредитные, верно?!?

Кэщбек начислится на всю сумму покупки, но к выводу бедт доступна только та часть которая не будет превышать "три топора" грязными в текущем месяце. Остальное станет видно 1 января и его можно вывести до вечера первого рабочего дня января для БСУ. Эта сумма уже пойдет в лимит следующего месяца. И да там тоже можно вывести не больше 777 грязными. То есть сели по вашей покупке получится кэшбек больше чем 1554 грн. грязными, то все что выше - точно сгорит вечером первого рабочего дня БСУ в следующем году.