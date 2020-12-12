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ТАСКОМБАНК
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:29
Vorlon написав: Lost написав:
подзабыл, в ТАСе максимальный кэшбэк по Б5/пудре 777грн. грязными или чистыми?
Грязными.
жаль, мало
была надежда что хотя бы чистыми
давно тазиком лимит полностью выбирал...
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:42
Lost написав:
жаль, мало
была надежда что хотя бы чистыми
давно тазиком лимит полностью выбирал...
Наши проблему - выведите остаток после НГ
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Vorlon
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Додано: Нед 13 гру, 2020 11:52
Vorlon
Vorlon написав: Lost написав:
жаль, мало
была надежда что хотя бы чистыми
давно тазиком лимит полностью выбирал...
Наши проблему - выведите остаток после НГ
у меня будет одна покупка... разве так получится вывести часть кэшбэка?!? насколько знаю выводится весь остаток что был на балансе.
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать? насколько понимаю, если на КК запихнуть свои (на эту покупку лимита не хватает), кэшбэк будет разделен как часть за свои и часть за кредитные, верно?!?
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Lost
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:19
Lost написав:
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать?
Будет. Выводите 777 в декабре, далее после НГ...
На бонусном счету единая сумма, а из чего она была получена - какая разница? От одной или сотни покупок...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 13 гру, 2020 12:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:21
Lost написав:
Vorlon у меня будет одна покупка... разве так получится вывести часть кэшбэка?!? насколько знаю выводится весь остаток что был на балансе.
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать? насколько понимаю, если на КК запихнуть свои (на эту покупку лимита не хватает), кэшбэк будет разделен как часть за свои и часть за кредитные, верно?!?
Кэщбек начислится на всю сумму покупки, но к выводу бедт доступна только та часть которая не будет превышать "три топора" грязными в текущем месяце. Остальное станет видно 1 января и его можно вывести до вечера первого рабочего дня января для БСУ. Эта сумма уже пойдет в лимит следующего месяца. И да там тоже можно вывести не больше 777 грязными. То есть сели по вашей покупке получится кэшбек больше чем 1554 грн. грязными, то все что выше - точно сгорит вечером первого рабочего дня БСУ в следующем году.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:22
Vorlon написав:
остаток в феврале и так далее...
а разве "торжественное сожжение" уже отменили?
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- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:22
Vorlon написав: Lost написав:
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать?
Будет. Выводите 777 в декабре, 777 в первый рабочий день января, остаток в феврале и так далее...
разве ТАЗик уже не палит кэшбэк раз в квартал (1 числа)?!?
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:26
Сожжению подлежит то, что доступно к выводу...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 13 гру, 2020 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:33
Vorlon написав: Lost написав:
жаль, мало
была надежда что хотя бы чистыми
давно тазиком лимит полностью выбирал...
Наши проблему - выведите остаток после НГ
Ну тут ещё надо понять, не вылез ли еще и за лимит того, что можно вывести сразу после НГ, в приложении то не видно. Была такая проблема
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34
Lost написав: Vorlon написав: Lost написав:
Вопрос в другом, будет ли начислена сумма больше чем 777 в месяц, и если да, то как его у тазика потом забрать?
Будет. Выводите 777 в декабре, 777 в первый рабочий день января, остаток в феврале и так далее...
разве ТАЗик уже не палит кэшбэк раз в квартал (1 числа)?!?
Палит, но есть ещё первый день нового квартала для вывода до вечера
Сгорает все что не выведено
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