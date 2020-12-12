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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34
Flamingo, Vorlon, Faceless спасибо за советы!
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Lost
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Додано: Нед 13 гру, 2020 12:59
Если доступно - можно оформить izi-карту, там таких вопросов по кешбеку не возникает
Biden's Laptop Matters
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