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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3598359936003601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo, Vorlon, Faceless спасибо за советы!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 12:59

Если доступно - можно оформить izi-карту, там таких вопросов по кешбеку не возникает
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29

Реквизиты счета

Подскажите, где можно узнать реквизиты карточного счёта Б5 для отправки СЭП ? Что-то в приложении не нахожу. Вернее нашла какой-то в прошлых транзакциях в графе «детали операции», но он не IBAN а 2620....
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:39

Re: ТАСКОМБАНК

Oktawa, через контакт-центр, а также в выписке при выводе кешбека.

2620 — аналитический счёт, зная его и МФО банка (339500) IBAN можно сформировать здесь https://bank.gov.ua/ua/iban
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 14:41

  Oktawa написав:Подскажите, где можно узнать реквизиты карточного счёта Б5 для отправки СЭП ? Что-то в приложении не нахожу. Вернее нашла какой-то в прошлых транзакциях в графе «детали операции», но он не IBAN а 2620....

В закладке Кэшбэк виден счет 2620 при отображений операций выплат отого кэшбэку.
Тута https://bank.gov.ua/ua/iban мона по нему сформировать ИБАН, добавить ФИО и ИНН и вуаля.
С Тасей весело.

Нее, мона звякнуть на саппорт и с голоса записать ИБАН, а чооо -- Тася жжОт
А ваащето, Б5 манагнавенно гасится с подвязаных карт почти круглосуточно зеленой пимпой в апликухе :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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