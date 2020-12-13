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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34
Re: ТАСКОМБАНК
Flamingo, Vorlon, Faceless спасибо за советы!
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:59
Если доступно - можно оформить izi-карту, там таких вопросов по кешбеку не возникает
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29
Реквизиты счета
Подскажите, где можно узнать реквизиты карточного счёта Б5 для отправки СЭП ? Что-то в приложении не нахожу. Вернее нашла какой-то в прошлых транзакциях в графе «детали операции», но он не IBAN а 2620....
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:39
Re: ТАСКОМБАНК
Oktawa, через контакт-центр, а также в выписке при выводе кешбека.
2620 — аналитический счёт, зная его и МФО банка (339500) IBAN можно сформировать здесь
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:41
В закладке Кэшбэк виден счет 2620 при отображений операций выплат отого кэшбэку.
Тута
С Тасей весело.
Нее, мона звякнуть на саппорт и с голоса записать ИБАН, а чооо -- Тася жжОт
А ваащето, Б5 манагнавенно гасится с подвязаных карт почти круглосуточно зеленой пимпой в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
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