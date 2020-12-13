Додано: Пон 14 гру, 2020 21:02

Так получилось, что из-за определенных обстоятельств не погасил использованный кредитный лимит по Б5 до конца льготного периода. От банка сообщают, что для восстановления действия льготного периода надо погасить кредит полностью. Хотелось бы уяснить детали, если кто знает.

1. Полностью - это надо погасить не только просроченное за октябрь, и даже не только за ноябрь, но даже все траты, сделанные уже в декабре? Или это я уже перегибаю, и не настолько полностью надо гасить?

2. Если гасить надо совсем все, то надо гасить все по факту трат, или только то, что успело провестись по счету? Было несколько покупок в четверг-пятницу, записей про кешбек по ним еще нет, значит, они еще не провелись. Их тоже надо гасить, если гашу еще до того, как они провелись?

3. Вытекающий из второго вопрос: если утром погасил все под ноль, то покупки вечером этого дня будут уже в льготном периоде? Или банк фиксирует гашение под ноль не в момент самого гашения, а в конце дня? Т.е. при новой трате вечером уже не будет считаться, что загасил под ноль?

4. Где вообще это написано, что надо гасить под ноль? Это устные придумки и фантазии банка, на которые мы не подписывались, или есть какой-то документ? Поискал в ДКБО, не нашел. Если это там таки есть, а я пропустил, укажите пункт.