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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:34
Re: ТАСКОМБАНК
Flamingo, Vorlon, Faceless спасибо за советы!
Додано: Нед 13 гру, 2020 12:59
Если доступно - можно оформить izi-карту, там таких вопросов по кешбеку не возникает
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:29
Реквизиты счета
Подскажите, где можно узнать реквизиты карточного счёта Б5 для отправки СЭП ? Что-то в приложении не нахожу. Вернее нашла какой-то в прошлых транзакциях в графе «детали операции», но он не IBAN а 2620....
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:39
Re: ТАСКОМБАНК
Oktawa, через контакт-центр, а также в выписке при выводе кешбека.
2620 — аналитический счёт, зная его и МФО банка (339500) IBAN можно сформировать здесь
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Пон 14 гру, 2020 14:41
В закладке Кэшбэк виден счет 2620 при отображений операций выплат отого кэшбэку.
Тута
С Тасей весело.
Нее, мона звякнуть на саппорт и с голоса записать ИБАН, а чооо -- Тася жжОт
А ваащето, Б5 манагнавенно гасится с подвязаных карт почти круглосуточно зеленой пимпой в апликухе
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:11
Доброго дня.
Уточнити номер рахунку у Вас є можливість, звернувшись до Контакт-центру Банку за телефонами: 0 800 503 580 (безкоштовно на території України), 044 393 25 90 (оплата згідно з тарифами оператора), після проходження ідентифікації, або направити запит на e-mail: info@tascombank.com.ua.
Додано: Пон 14 гру, 2020 16:39
Тю, що на віть підтримка не могла порадити знайти IBAN у PDF-виписці?
Останні операції-> Подивитись всі-> PDF (правий верхній куток)-> Інформація по рахунку
P.S. українською певно мало би бути "за рахунком".
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:02
Так получилось, что из-за определенных обстоятельств не погасил использованный кредитный лимит по Б5 до конца льготного периода. От банка сообщают, что для восстановления действия льготного периода надо погасить кредит полностью. Хотелось бы уяснить детали, если кто знает.
1. Полностью - это надо погасить не только просроченное за октябрь, и даже не только за ноябрь, но даже все траты, сделанные уже в декабре? Или это я уже перегибаю, и не настолько полностью надо гасить?
2. Если гасить надо совсем все, то надо гасить все по факту трат, или только то, что успело провестись по счету? Было несколько покупок в четверг-пятницу, записей про кешбек по ним еще нет, значит, они еще не провелись. Их тоже надо гасить, если гашу еще до того, как они провелись?
3. Вытекающий из второго вопрос: если утром погасил все под ноль, то покупки вечером этого дня будут уже в льготном периоде? Или банк фиксирует гашение под ноль не в момент самого гашения, а в конце дня? Т.е. при новой трате вечером уже не будет считаться, что загасил под ноль?
4. Где вообще это написано, что надо гасить под ноль? Это устные придумки и фантазии банка, на которые мы не подписывались, или есть какой-то документ? Поискал в ДКБО, не нашел. Если это там таки есть, а я пропустил, укажите пункт.
Додано: Пон 14 гру, 2020 21:10
Re: ТАСКОМБАНК
Т.е. вы впали из грейса.
Шобы вернуться в грейс, необходимо погасить всю задолженность по всем проведенным тратам на текущий опердень.
Обычно к 13:00 (ну до 14:00) Тася делает проводки текущего дня по картооперациям.
Вот узнайте у саппорта текущий долг после 14:00 и загасите: Зелёной пимпой, СЭПом.
Это проведется могментально в опервремя.
И сразу сможете пользоваться картой, уже в грейсе.
... делайте хоть что-нибудь!
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