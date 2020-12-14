candidat
Доброго дня.
Відповідно до умов кредитної карти для відновлення користування пільговим періодом по карті потрібно погасити загальну суму заборгованості, після чого почне діяти новий пільговий період.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 11:38
candidat
Доброго дня.
Відповідно до умов кредитної карти для відновлення користування пільговим періодом по карті потрібно погасити загальну суму заборгованості, після чого почне діяти новий пільговий період.
Додано: Вів 15 гру, 2020 12:04
Re: ТАСКОМБАНК
Я тут питав щодо відкриття картки для внесення готівки. Планував відкрити дебетну В5, але помітив новий продукт - "просто картка". Яку з них краще відкрити? Задачі: відкриття депо та купівля валюти.
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:22
Re: ТАСКОМБАНК
Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:
Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:28
Интересно, можно ли её получить когда уже есть одна?
Додано: Вів 15 гру, 2020 13:35
Б5 как дебетки и сберы под них.
Причем в некоторых отд-ях до сих пор ничо не знают про валютные Б5.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 гру, 2020 14:58
спортбанк под тас перешёл???
Додано: Вів 15 гру, 2020 15:07
Re: ТАСКОМБАНК
Развивается параллельно с ОКСИ
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