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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3599360036013602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 11:38

candidat

Доброго дня.

Відповідно до умов кредитної карти для відновлення користування пільговим періодом по карті потрібно погасити загальну суму заборгованості, після чого почне діяти новий пільговий період.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 12:04

Re: ТАСКОМБАНК

Я тут питав щодо відкриття картки для внесення готівки. Планував відкрити дебетну В5, але помітив новий продукт - "просто картка". Яку з них краще відкрити? Задачі: відкриття депо та купівля валюти.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:22

Re: ТАСКОМБАНК

Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:
https://sportbank.com.ua/taryfy-tas

Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:28

  unknownurl написав:Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:
https://sportbank.com.ua/taryfy-tas

Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...

Интересно, можно ли её получить когда уже есть одна? :lol:
Adast
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 13:35

Б5 как дебетки и сберы под них.
Причем в некоторых отд-ях до сих пор ничо не знают про валютные Б5.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:58

  unknownurl написав:Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:
https://sportbank.com.ua/taryfy-tas

Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
спортбанк под тас перешёл???
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 15:07

Re: ТАСКОМБАНК

посетитель написав:
  unknownurl написав:Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:
https://sportbank.com.ua/taryfy-tas

Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
спортбанк под тас перешёл???
Развивается параллельно с ОКСИ
unknownurl
 
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