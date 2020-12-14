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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 11:38
candidat
Доброго дня.
Відповідно до умов кредитної карти для відновлення користування пільговим періодом по карті потрібно погасити загальну суму заборгованості, після чого почне діяти новий пільговий період.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 12:04
Я тут питав щодо відкриття картки для внесення готівки. Планував відкрити дебетну В5, але помітив новий продукт - "просто картка". Яку з них краще відкрити? Задачі: відкриття депо та купівля валюти.
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:22
Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:https://sportbank.com.ua/taryfy-tas
Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:28
unknownurl написав:
Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:https://sportbank.com.ua/taryfy-tas
Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
Интересно, можно ли её получить когда уже есть одна?
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Додано: Вів 15 гру, 2020 13:35
Б5 как дебетки и сберы под них.
Причем в некоторых отд-ях до сих пор ничо не знают про валютные Б5.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 15 гру, 2020 14:58
unknownurl написав:
Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:https://sportbank.com.ua/taryfy-tas
Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
спортбанк под тас перешёл???
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:07
посетитель написав: unknownurl написав:
Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:https://sportbank.com.ua/taryfy-tas
Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
спортбанк под тас перешёл???
Развивается параллельно с ОКСИ
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Додано: Вів 15 гру, 2020 15:28
https://sportbank.com.ua/taryfy?l=ukhttps://sportbank.com.ua/taryfy-tas?l=ukhttps://sportbank.com.ua/
посетитель написав: unknownurl написав:
Появились тарифы sportbank от ТАСа на сайте:https://sportbank.com.ua/taryfy-tas
Похоже, отличий в условиях нет; только спорт-кешбека в тарифах почему-то нет...
спортбанк под тас перешёл???
никому не верю
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