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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3600360136023603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:55

  посетитель написав:По-моему какой-то бардак у тигипка намечается.На одной лицензии Таз + изи + спорт.Такое в общем.Ну то что он всем даёт это ему конечно выгодно, но так мы дойдем до того что у нас будет пару лицензированных банков и стопятьдесят виртуальных на их лицензии

Ну и в чем бардак? Для "выедателя креветки" важно чтобы было креветочное мясо. Его выедаем. На бардак не обращаем внимания ибо он нам не интересен. И какое нам дело до какого-либо бардака внутри любого банка? :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:59

Re: ТАСКОМБАНК

для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:06

  wtf написав:для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?

Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:49

  Вкладчик1234 написав:
  wtf написав:для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?

Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть

Пропонують вибір чи як доведеться? Це ж кур'єр повинен мати довіреність від тієї банки, чиї картки видає.
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klug
 
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