Ну и в чем бардак? Для "выедателя креветки" важно чтобы было креветочное мясо. Его выедаем. На бардак не обращаем внимания ибо он нам не интересен. И какое нам дело до какого-либо бардака внутри любого банка?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:55
Ну и в чем бардак? Для "выедателя креветки" важно чтобы было креветочное мясо. Его выедаем. На бардак не обращаем внимания ибо он нам не интересен. И какое нам дело до какого-либо бардака внутри любого банка?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:59
Re: ТАСКОМБАНК
для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?
КБ за открытие карты
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:06
Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть
Biden's Laptop Matters
Додано: Вів 15 гру, 2020 22:49
Пропонують вибір чи як доведеться? Це ж кур'єр повинен мати довіреність від тієї банки, чиї картки видає.
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