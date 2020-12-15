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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3600360136023603

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:55

  посетитель написав:По-моему какой-то бардак у тигипка намечается.На одной лицензии Таз + изи + спорт.Такое в общем.Ну то что он всем даёт это ему конечно выгодно, но так мы дойдем до того что у нас будет пару лицензированных банков и стопятьдесят виртуальных на их лицензии

Ну и в чем бардак? Для "выедателя креветки" важно чтобы было креветочное мясо. Его выедаем. На бардак не обращаем внимания ибо он нам не интересен. И какое нам дело до какого-либо бардака внутри любого банка? :twisted:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 21:59

Re: ТАСКОМБАНК

для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:06

  wtf написав:для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?

Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:49

  Вкладчик1234 написав:
  wtf написав:для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?

Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть

Пропонують вибір чи як доведеться? Це ж кур'єр повинен мати довіреність від тієї банки, чиї картки видає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:22

колеги, сьогодні залишилось трішки грн. на Б5 без КЛ (власні кошти)
як краще вийти?
1. Стара схема: На ощадний-дві доби-платівка-тягнути іншим сервісом чи знову якісь коміси ввели на платівку або ощадний ? у тарифах не бачу
2. просто СЕП з Б5 за 5грн до 10К ?
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:30

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:1. Стара схема: На ощадний-дві доби-платівка

Дальше ТАС2Ю толкать туда где выход 0 (ПУМБ, Форвард...) https://tascombank.ua/files/20200907_Dod_1_Platyvka.pdf
Или кеш с любого банкомата.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:49

  ukrprom2014 написав:
  stas_rst написав:1. Стара схема: На ощадний-дві доби-платівка

Дальше ТАС2Ю толкать туда где выход 0 (ПУМБ, Форвард...) https://tascombank.ua/files/20200907_Dod_1_Platyvka.pdf
Или кеш с любого банкомата.

Дякую.
По ходу п.4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками 0,5% + 5 грн уже зробили безпроцентним.

А чого не тягнути з Платівки ?

ПС. Кеш у сумі 5К грн. Більше не ношу :) Нафіга
Оплата готівкою тільки на ринку маленькому : яйка, курка, млєко :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:56

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:А чого не тягнути з Платівки ?

тому що буде комісія 0,5% + 5грн.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:01

velvet ДЯкую. Жесть. Майже 2 роки без операцій з платівкою :) Туплю
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:05

Re: ТАСКОМБАНК

  stas_rst написав:По ходу п.4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками 0,5% + 5 грн уже зробили безпроцентним.

це скоріш питання, чим твердження. роблю переказ на карту іншого банку - малює комісс.
що я роблю не так?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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