ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 21:55
посетитель написав:
По-моему какой-то бардак у тигипка намечается.На одной лицензии Таз + изи + спорт.Такое в общем.Ну то что он всем даёт это ему конечно выгодно, но так мы дойдем до того что у нас будет пару лицензированных банков и стопятьдесят виртуальных на их лицензии
Ну и в чем бардак? Для "выедателя креветки" важно чтобы было креветочное мясо. Его выедаем. На бардак не обращаем внимания ибо он нам не интересен. И какое нам дело до какого-либо бардака внутри любого банка?
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда -
http://lx4.me/c/FNcn1dZq 55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка -
https://clc.am/BQ6Hbg 50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Flamingo
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Додано: Вів 15 гру, 2020 21:59
для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?
КБ за открытие карты 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d 100грн pumb всекарта/всеможу * | v.pumb.ua/bc5CfE *оформляется через вайбер
wtf
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Додано: Вів 15 гру, 2020 22:06
wtf написав:
для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?
Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Додано: Вів 15 гру, 2020 22:49
Вкладчик1234 написав: wtf написав:
для спорт от таз есть получение курьером там где отсутствуют отделения?
Спорт только курьером сейчас и выдается. Спортивный саппорт говорит, что новые карты уже выданы курьерам (всем, не всем, - хз), но и старые есть
Пропонують вибір чи як доведеться? Це ж кур'єр повинен мати довіреність від тієї банки, чиї картки видає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:22
колеги, сьогодні залишилось трішки грн. на Б5 без КЛ (власні кошти)
як краще вийти? 1. Стара схема: На ощадний-дві доби-платівка-тягнути іншим сервісом чи знову якісь коміси ввели на платівку або ощадний ? у тарифах не бачу 2. просто СЕП з Б5 за 5грн до 10К ?
ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK Форвард КоКо-картки грн. 50-100 + КБ http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:30
stas_rst написав:
1. Стара схема: На ощадний-дві доби-платівка
Дальше ТАС2Ю толкать туда где выход 0 (ПУМБ, Форвард...)
https://tascombank.ua/files/20200907_Dod_1_Platyvka.pdf
Или кеш с любого банкомата.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:49
Дякую.
По ходу п.4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками 0,5% + 5 грн уже зробили безпроцентним.
А чого не тягнути з Платівки ?
ПС. Кеш у сумі 5К грн. Більше не ношу
Нафіга
Оплата готівкою тільки на ринку маленькому : яйка, курка, млєко
stas_rst
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:56
stas_rst написав:
А чого не тягнути з Платівки ?
тому що буде комісія 0,5% + 5грн.
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:01
velvet
ДЯкую. Жесть. Майже 2 роки без операцій з платівкою
Туплю
stas_rst
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:05
stas_rst написав:
По ходу п.4.7.3. Переказ коштів на картки емітовані іншими банками 0,5% + 5 грн уже зробили безпроцентним.
це скоріш питання, чим твердження. роблю переказ на карту іншого банку - малює комісс.
що я роблю не так?
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 ПоДаРуНоК кожному при оформленнi +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz
Goodman
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