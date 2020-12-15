Goodman
с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе
такшо если выносить понд, это минум час под банкоматом стоять, а в ощаде минимум 2 ... 3 часа... это такой кешлесс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 04:37
Goodman
с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе
такшо если выносить понд, это минум час под банкоматом стоять, а в ощаде минимум 2 ... 3 часа... это такой кешлесс
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 16 гру, 2020 06:49
Re: ТАСКОМБАНК
Редакція тарифів від 080620 говорить, що не тарифікується.
той же 4.7.3 для т2ю
чекаємо активних користувачів платівки, вони точно знають
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:17
stas_rst
Отставить.
В Вашем случае - только кеш из банкомата или касса.
Если толкать ТАС2Ю, то комиссию будет!
Комсомольцы комиссию заныкали в тарифы самого ТАС2Ю!
0,45% + 5 грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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