Goodman
с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе
такшо если выносить понд, это минум час под банкоматом стоять, а в ощаде минимум 2 ... 3 часа... это такой кешлесс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 гру, 2020 04:37
Goodman
с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе
такшо если выносить понд, это минум час под банкоматом стоять, а в ощаде минимум 2 ... 3 часа... это такой кешлесс
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Сер 16 гру, 2020 06:49
Re: ТАСКОМБАНК
Редакція тарифів від 080620 говорить, що не тарифікується.
той же 4.7.3 для т2ю
чекаємо активних користувачів платівки, вони точно знають
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:17
stas_rst
Отставить.
В Вашем случае - только кеш из банкомата или касса.
Если толкать ТАС2Ю, то комиссию будет!
Комсомольцы комиссию заныкали в тарифы самого ТАС2Ю!
0,45% + 5 грн.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:08
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую за розуміння та друнє нагадування - саме так і було , одів кеди і пішов у відділення. отримав пачку двухсотками і гайда.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:09
можете ждать, можете попробовать лично, можно подождать ещё снега и потом попробывать...
результат я Вам написал - это нал.
... или СЕП если есть желание платить 5 грн за каждые 9999
(причём 9999 насколько помню 3 раза в сутки без дополнительных танцев с бубном)
З.Ы.
у Таси как и у любой нормальной девушки есть два вида комиссии - одна непосредственно по продукту (карте), а вторая собственно за сервис - т.е. за пользование этим продуктом через различные каналы (например тас2ю или терминал)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16
Re: ТАСКОМБАНК
Добрый день
Как сейчас дела в банке для валюты?
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