RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3601360236033604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 213
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
60
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 04:37

Goodman
с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе
такшо если выносить понд, это минум час под банкоматом стоять, а в ощаде минимум 2 ... 3 часа... это такой кешлесс
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 21.04.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 06:49

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе

Редакція тарифів від 080620 говорить, що не тарифікується.
той же 4.7.3 для т2ю
чекаємо активних користувачів платівки, вони точно знають :)
    ПУМБ «всеМОЖУ» і «всеКАРТА» 100 грн. + КБ v.pumb.ua/bc8ZLj
    Монобанк 50 грн. + КБ https://monobank.ua/r/DvvMrK
    Форвард КоКо-картки 50-100 + КБ грн. http://lx4.me/c/nMLy19sk
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 27.02.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:17

stas_rst
Отставить.
В Вашем случае - только кеш из банкомата или касса.
Если толкать ТАС2Ю, то комиссию будет!
Комсомольцы комиссию заныкали в тарифы самого ТАС2Ю!
https://tascombank.ua/files/Taryfy_na_p ... -2020.xlsx

0,45% + 5 грн.

:(
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:08

Re: ТАСКОМБАНК

  uaprofi написав:с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе

Дякую за розуміння та друнє нагадування - саме так і було , одів кеди і пішов у відділення. отримав пачку двухсотками і гайда.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4036
З нами з: 23.11.14
Подякував: 666 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 21:09

  stas_rst написав:
  uaprofi написав:с плативки без мзды выход только налом или через любые банкоматы, или в кассе

Редакція тарифів від 080620 говорить, що не тарифікується.
той же 4.7.3 для т2ю
чекаємо активних користувачів платівки, вони точно знають :)


можете ждать, можете попробовать лично, можно подождать ещё снега и потом попробывать...
результат я Вам написал - это нал.
... или СЕП если есть желание платить 5 грн за каждые 9999
(причём 9999 насколько помню 3 раза в сутки без дополнительных танцев с бубном)

З.Ы.
у Таси как и у любой нормальной девушки есть два вида комиссии - одна непосредственно по продукту (карте), а вторая собственно за сервис - т.е. за пользование этим продуктом через различные каналы (например тас2ю или терминал)
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4453
З нами з: 21.04.11
Подякував: 633 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 23:12

ukrprom2014, uaprofi Дякую, врахував
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1016
З нами з: 27.02.19
Подякував: 364 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 14:16

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый день
Как сейчас дела в банке для валюты?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1568
З нами з: 04.12.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 16:41

  Алексей77 написав:Добрый день
Как сейчас дела в банке для валюты?

Досі видають, але умови залучення доволі нецікаві.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5164
З нами з: 18.08.14
Подякував: 226 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 19:44

  Алексей77 написав:Добрый день
Как сейчас дела в банке для валюты?

Депо возвращают, желательно заказать сумму в конкретном отделении.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2236
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3601360236033604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, Kalgan, Кочевник, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.