|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:33
Супер, визуально отличий с ОКСИ нет!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2253
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:07
шо? нада фоткать заполнять
думал само с таса подтянется
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2849
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 177 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему