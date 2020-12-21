unknownurl написав:Появилась страница Sportbank'a на сайте ТАСКОМБАНКА:
https://tascombank.ua/neobank-partners/sportbank
Спорт-кешбек на месте.
Супер, визуально отличий с ОКСИ нет!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:33
Супер, визуально отличий с ОКСИ нет!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Пон 21 гру, 2020 18:20
Re: ТАСКОМБАНК
я когда в ТАСЕ "отпускные" депо оформлял, на каждое депо идет справа , ксерокопии , заявы...... короче ТАСи до оцифровки далеко.
Так и живем.
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