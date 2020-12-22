klug написав:Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.
Я не те що б за усіх казав, а більше за власний кейс. Ви, певно, газом опалюєте, а у мене ЦО, тому більше 130 грн за газ+постачання ще не було. Та й для комуналки є жирніші за Віку варіанти на кшталт ЛУМУМби чи Сибасу. Ба, навіть картка, якою Ви мене вчили свинячити, схоже, може тут стати у пригоді.