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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3602360336043605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 10:33

  unknownurl написав:Появилась страница Sportbank'a на сайте ТАСКОМБАНКА: https://tascombank.ua/neobank-partners/sportbank
Спорт-кешбек на месте.

Супер, визуально отличий с ОКСИ нет!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 13:07

шо? нада фоткать заполнять
думал само с таса подтянется
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 18:20

Re: ТАСКОМБАНК

  v57 написав:шо? нада фоткать заполнять
думал само с таса подтянется
я когда в ТАСЕ "отпускные" депо оформлял, на каждое депо идет справа , ксерокопии , заявы...... короче ТАСи до оцифровки далеко.
Так и живем.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 23:44

Re: ТАСКОМБАНК

Может кому интересно будет.
У ТАСи до марта 2021 бесплатные коммунальные платежи в мобильном приложении.
https://tascombank.ua/news/5fe1cbb3a9cc04001200d661
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 00:19

Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 02:48

  klug написав:Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.

Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 03:33

  KVV написав:
  klug написав:Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.

Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.

Я не те що б за усіх казав, а більше за власний кейс. Ви, певно, газом опалюєте, а у мене ЦО, тому більше 130 грн за газ+постачання ще не було. Та й для комуналки є жирніші за Віку варіанти на кшталт ЛУМУМби чи Сибасу. Ба, навіть картка, якою Ви мене вчили свинячити, схоже, може тут стати у пригоді.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 05:19

  klug написав:Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.


фактически решена проблема реального адреса проживания или на крайней случай контактных лиц - просто заполняют базу.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:16

  KVV написав:
  klug написав:Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.

Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.

Там до речі (в ТАС2Ю) некоректно редагується сума платежу по облгазам. Ну і якщо платите ПУМБою, то кіщміш не отримуєте, бо при оплаті комуналки в ТАС2Ю мсс код 4814.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 06:19

  klug написав:Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.

Там два способи пошуку — за адресою і в каталозі послуг. Пробуйте там і там. Ну і потім треба дочекатись, поки пришлють рахунки, просто так платити неможливо, отака дурна система.
Ferlakur
 
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