ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 гру, 2020 10:33
Супер, визуально отличий с ОКСИ нет!
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Пон 21 гру, 2020 13:07
шо? нада фоткать заполнять
думал само с таса подтянется
v57
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Додано: Пон 21 гру, 2020 18:20
v57 написав:
шо? нада фоткать заполнять
думал само с таса подтянется
я когда в ТАСЕ "отпускные" депо оформлял, на каждое депо идет справа , ксерокопии , заявы...... короче ТАСи до оцифровки далеко.
Так и живем.
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Goodman
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Додано: Вів 22 гру, 2020 23:44
Может кому интересно будет.
У ТАСи до марта 2021 бесплатные коммунальные платежи в мобильном приложении.
https://tascombank.ua/news/5fe1cbb3a9cc04001200d661
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Сер 23 гру, 2020 00:19
Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Сер 23 гру, 2020 02:48
klug написав:
Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.
KVV
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Додано: Сер 23 гру, 2020 03:33
KVV написав: klug написав:
Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.
Я не те що б за усіх казав, а більше за власний кейс. Ви, певно, газом опалюєте, а у мене ЦО, тому більше 130 грн за газ+постачання ще не було. Та й для комуналки є жирніші за Віку варіанти на кшталт ЛУМУМби чи Сибасу. Ба, навіть картка, якою Ви мене вчили свинячити, схоже, може тут стати у пригоді.
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klug
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Додано: Сер 23 гру, 2020 05:19
klug написав:
Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
фактически решена проблема реального адреса проживания или на крайней случай контактных лиц - просто заполняют базу.
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:16
KVV написав: klug написав:
Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Там є газ/теплопостачання, а на зиму це основні витрати. Та ще й з кешбеком. Я так Віку за 2-3 місяці відіб'ю.
Там до речі (в ТАС2Ю) некоректно редагується сума платежу по облгазам. Ну і якщо платите ПУМБою, то кіщміш не отримуєте, бо при оплаті комуналки в ТАС2Ю мсс код 4814.
Ferlakur
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Додано: Сер 23 гру, 2020 06:19
klug написав:
Якась пішла дурна мода заманювати на комуналку і підтягувати півтора постачальники за адресою.
Там два способи пошуку — за адресою і в каталозі послуг. Пробуйте там і там. Ну і потім треба дочекатись, поки пришлють рахунки, просто так платити неможливо, отака дурна система.
Ferlakur
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