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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3603360436053606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:58

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????
gkost05
 
Повідомлень: 68
З нами з: 03.03.18
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:02

  gkost05 написав:Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????

Вика-девушка покладистая.
Не бойтесь пробовать с ней новое.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4613
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Подякували: 317 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:05

  gkost05 написав:Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????

Нет.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3612
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:08

  gkost05 написав:Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????

Если будете переводить "свои" с дебетового счета Вики - то не будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:14

  klug написав:Та й для комуналки є жирніші за Віку варіанти на кшталт ЛУМУМби чи Сибасу. Ба, навіть картка, якою Ви мене вчили свинячити, схоже, може тут стати у пригоді.

ПУМБ в мене простий без комуналки і вона вже вибрана в 0

Сиб в мене закінчився ще 4.11. - чекаю на 100ку за накопичувальний і гоу перевідкривати.

Ідея теж вибрана в 0(в цьому місяці навіть майже без свинства)

Тому Віка до кінця грудня то моє все.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:31

  Ferlakur написав:Там до речі (в ТАС2Ю) некоректно редагується сума платежу по облгазам.

Я теж так думав - аж поки не спробував після редагування суми на потрібну, одразу натиснути кнопку Сплатити, а не Зберегти.
І тоді можна сплатити будь-яку суму.
KVV
 
Повідомлень: 646
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
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