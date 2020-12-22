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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 гру, 2020 09:58
Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????
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gkost05
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:02
gkost05 написав:
Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????
Вика-девушка покладистая.
Не бойтесь пробовать с ней новое.
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guntherhouse777
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:05
gkost05 написав:
Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????
Нет.
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Ferlakur
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:08
gkost05 написав:
Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????
Если будете переводить "свои" с дебетового счета Вики - то не будет
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:14
klug написав:
Та й для комуналки є жирніші за Віку варіанти на кшталт ЛУМУМби чи Сибасу. Ба, навіть картка, якою Ви мене вчили свинячити, схоже, може тут стати у пригоді.
ПУМБ в мене простий без комуналки і вона вже вибрана в 0
Сиб в мене закінчився ще 4.11. - чекаю на 100ку за накопичувальний і гоу перевідкривати.
Ідея теж вибрана в 0(в цьому місяці навіть майже без свинства)
Тому Віка до кінця грудня то моє все.
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KVV
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Додано: Сер 23 гру, 2020 10:31
Ferlakur написав:
Там до речі (в ТАС2Ю) некоректно редагується сума платежу по облгазам.
Я теж так думав - аж поки не спробував після редагування суми на потрібну, одразу натиснути кнопку Сплатити, а не Зберегти.
І тоді можна сплатити будь-яку суму.
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KVV
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