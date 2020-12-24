Ferlakur написав:Если только что зашли деньги по п2п на вику, можно их сразу кинуть на ощадный, не будет теховера, не накажут? И вообще, имеет ли смысл кидать сейчас, за выходные начислят проценты или нет?
Вам не даст их скинуть на ощадный, т.к. там идёт перевод со счёта, а на счету у вас денег нет ещё.
с 28.12.2020 вносятся изменения в Пакета услуг «Кредитка» для продукта «Карта «Большая пятерка», а именно вводится в действие тариф:
4.5. Перевод кредитных средств физических лиц для дальнейшего расчета с юридическим лицом по договорам купли-продажи, страхования (другим договорам) в счет оплаты за приобретенный товар / оказанную услугу, на счета, открытые в АО «Таскомбанк» и других банках – не тарифицируется. https://tascombank.ua/news/5fe4a165a9cc0400122ec4a5
velvet написав:с 28.12.2020 вносятся изменения в Пакета услуг «Кредитка» для продукта «Карта «Большая пятерка», а именно вводится в действие тариф:
4.5. Перевод кредитных средств физических лиц для дальнейшего расчета с юридическим лицом по договорам купли-продажи, страхования (другим договорам) в счет оплаты за приобретенный товар / оказанную услугу, на счета, открытые в АО «Таскомбанк» и других банках – не тарифицируется. https://tascombank.ua/news/5fe4a165a9cc0400122ec4a5
Перевод это СЭП? Например оплата по реквизитам за электроэнергию по договору юрлица подходит?