RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3603360436053606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 09:58

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????
gkost05
 
Повідомлень: 68
З нами з: 03.03.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:02

  gkost05 написав:Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????

Вика-девушка покладистая.
Не бойтесь пробовать с ней новое.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:05

  gkost05 написав:Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????

Нет.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 14.10.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:08

  gkost05 написав:Подскажите пожалуйста, если переводить р2р с Вики сторонним сервисом комиссия с Вики будет или нет????

Если будете переводить "свои" с дебетового счета Вики - то не будет
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5370
З нами з: 20.03.15
Подякував: 94 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:14

  klug написав:Та й для комуналки є жирніші за Віку варіанти на кшталт ЛУМУМби чи Сибасу. Ба, навіть картка, якою Ви мене вчили свинячити, схоже, може тут стати у пригоді.

ПУМБ в мене простий без комуналки і вона вже вибрана в 0

Сиб в мене закінчився ще 4.11. - чекаю на 100ку за накопичувальний і гоу перевідкривати.

Ідея теж вибрана в 0(в цьому місяці навіть майже без свинства)

Тому Віка до кінця грудня то моє все.
KVV
 
Повідомлень: 647
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 10:31

  Ferlakur написав:Там до речі (в ТАС2Ю) некоректно редагується сума платежу по облгазам.

Я теж так думав - аж поки не спробував після редагування суми на потрібну, одразу натиснути кнопку Сплатити, а не Зберегти.
І тоді можна сплатити будь-яку суму.
KVV
 
Повідомлень: 647
З нами з: 29.11.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 20:02

Re: ТАСКОМБАНК

Если только что зашли деньги по п2п на вику, можно их сразу кинуть на ощадный, не будет теховера, не накажут?
И вообще, имеет ли смысл кидать сейчас, за выходные начислят проценты или нет?
Ferlakur
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 14.10.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 21:04

  Ferlakur написав:Если только что зашли деньги по п2п на вику, можно их сразу кинуть на ощадный, не будет теховера, не накажут?
И вообще, имеет ли смысл кидать сейчас, за выходные начислят проценты или нет?

Вам не даст их скинуть на ощадный, т.к. там идёт перевод со счёта, а на счету у вас денег нет ещё.
Hack-Stock
 
Повідомлень: 650
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 22:54

с 28.12.2020 вносятся изменения в Пакета услуг «Кредитка» для продукта «Карта «Большая пятерка», а именно вводится в действие тариф:

4.5. Перевод кредитных средств физических лиц для дальнейшего расчета с юридическим лицом по договорам купли-продажи, страхования (другим договорам) в счет оплаты за приобретенный товар / оказанную услугу, на счета, открытые в АО «Таскомбанк» и других банках – не тарифицируется.
https://tascombank.ua/news/5fe4a165a9cc0400122ec4a5
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3330
З нами з: 06.03.09
Подякував: 26 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 23:43

Re: ТАСКОМБАНК

velvet написав:с 28.12.2020 вносятся изменения в Пакета услуг «Кредитка» для продукта «Карта «Большая пятерка», а именно вводится в действие тариф:

4.5. Перевод кредитных средств физических лиц для дальнейшего расчета с юридическим лицом по договорам купли-продажи, страхования (другим договорам) в счет оплаты за приобретенный товар / оказанную услугу, на счета, открытые в АО «Таскомбанк» и других банках – не тарифицируется.
https://tascombank.ua/news/5fe4a165a9cc0400122ec4a5
Перевод это СЭП? Например оплата по реквизитам за электроэнергию по договору юрлица подходит?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3603360436053606
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: killer bees, vitaliy_berdinskikh і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.