Да. СЭП все что идет на IBAN
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:02
Re: ТАСКОМБАНК
Да. СЭП все что идет на IBAN
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:24
Комуналка і так нормально ходить, я тут, я так розумію, можна буде юрику за будь-що через СЕП заплатити, наприклад: ремонт, ТО, путівку на Мальдіви і т.д. Дуже гарна новина (якщо дійсно буде працювати так, як написано). Абсолютно несподівано ТАСька задає тренд.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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