velvet написав:с 28.12.2020 вносятся изменения в Пакета услуг «Кредитка» для продукта «Карта «Большая пятерка», а именно вводится в действие тариф:
4.5. Перевод кредитных средств физических лиц для дальнейшего расчета с юридическим лицом по договорам купли-продажи, страхования (другим договорам) в счет оплаты за приобретенный товар / оказанную услугу, на счета, открытые в АО «Таскомбанк» и других банках – не тарифицируется. https://tascombank.ua/news/5fe4a165a9cc0400122ec4a5
Перевод это СЭП? Например оплата по реквизитам за электроэнергию по договору юрлица подходит?
Комуналка і так нормально ходить, я тут, я так розумію, можна буде юрику за будь-що через СЕП заплатити, наприклад: ремонт, ТО, путівку на Мальдіви і т.д. Дуже гарна новина (якщо дійсно буде працювати так, як написано). Абсолютно несподівано ТАСька задає тренд.
а шо, у Мони можно СЭПить кредитными бесплатно и безкомиссионно?
В Ахметбая можна. Але є свої нюанси.
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klug написав:Комуналка і так нормально ходить, я тут, я так розумію, можна буде юрику за будь-що через СЕП заплатити, наприклад: ремонт, ТО, путівку на Мальдіви і т.д. Дуже гарна новина (якщо дійсно буде працювати так, як написано). Абсолютно несподівано ТАСька задає тренд.
Интересно как это будет выглядет. Все платежи на 2600 за кредитные за 0 и в грейсе? Если так - то пятерка попадает в десятку Жаль что без КБ, но такой инструмент совершенно не лишний в копилке. Ждем-с подробных тарифов со списком доступных реквизитов, которые попадают в этот белый список.