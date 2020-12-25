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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3604360536063607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 214
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
51
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
61
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
28
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:02

Re: ТАСКОМБАНК

  2XL написав:Перевод это СЭП? Например оплата по реквизитам за электроэнергию по договору юрлица подходит?

Да. СЭП все что идет на IBAN
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 00:24

  2XL написав:
velvet написав:с 28.12.2020 вносятся изменения в Пакета услуг «Кредитка» для продукта «Карта «Большая пятерка», а именно вводится в действие тариф:

4.5. Перевод кредитных средств физических лиц для дальнейшего расчета с юридическим лицом по договорам купли-продажи, страхования (другим договорам) в счет оплаты за приобретенный товар / оказанную услугу, на счета, открытые в АО «Таскомбанк» и других банках – не тарифицируется.
https://tascombank.ua/news/5fe4a165a9cc0400122ec4a5
Перевод это СЭП? Например оплата по реквизитам за электроэнергию по договору юрлица подходит?

Комуналка і так нормально ходить, я тут, я так розумію, можна буде юрику за будь-що через СЕП заплатити, наприклад: ремонт, ТО, путівку на Мальдіви і т.д. Дуже гарна новина (якщо дійсно буде працювати так, як написано). Абсолютно несподівано ТАСька задає тренд.
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klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 09:08

Re: ТАСКОМБАНК

  klug написав:Абсолютно несподівано ТАСька задає тренд.

На МОНЕ процессы откатали, теперь и в ТАСе будет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 13:59

Re: ТАСКОМБАНК

На МОНЕ процессы откатали, теперь и в ТАСе будет.
а шо, у Мони можно СЭПить кредитными бесплатно и безкомиссионно?
50/100грн за оформление КОКО-кард от банка Форвард: http://lx4.me/c/aFmvLvVS
100грн за оформление карты PUDRA: https://clc.am/F2CU5w
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:27

  Кащей написав:
На МОНЕ процессы откатали, теперь и в ТАСе будет.
а шо, у Мони можно СЭПить кредитными бесплатно и безкомиссионно?

В Ахметбая можна.
Але є свої нюанси.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 14:41

  Квесторе_поверніться написав:
  Кащей написав:
На МОНЕ процессы откатали, теперь и в ТАСе будет.
а шо, у Мони можно СЭПить кредитными бесплатно и безкомиссионно?

В Ахметбая можна.
Але є свої нюанси.

Таке "можна" тут проводили кілька років тому. Акція на три місяці - це не те саме, що зміна тарифів. І так, згадувати випадковий факт, у відповідь на викриття дези, виглядає не дуже логічним.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:01

Re: ТАСКОМБАНК

если сейчас (в выходной день) положить грошы на ощадный, завтра (в выходной день) днем снять на пластинку - день отлЁжки засчитывается ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 25 гру, 2020 21:06

  Alex2007 написав:если сейчас (в выходной день) положить грошы на ощадный, завтра (в выходной день) днем снять на пластинку - день отлЁжки засчитывается ?

неа, они седня ж не лягут, а ток в Пн, вот во Вт. и запластините :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 26 гру, 2020 00:14

  klug написав:Комуналка і так нормально ходить, я тут, я так розумію, можна буде юрику за будь-що через СЕП заплатити, наприклад: ремонт, ТО, путівку на Мальдіви і т.д. Дуже гарна новина (якщо дійсно буде працювати так, як написано). Абсолютно несподівано ТАСька задає тренд.

Интересно как это будет выглядет.
Все платежи на 2600 за кредитные за 0 и в грейсе?
Если так - то пятерка попадает в десятку :) Жаль что без КБ, но такой инструмент совершенно не лишний в копилке.
Ждем-с подробных тарифов со списком доступных реквизитов, которые попадают в этот белый список.
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